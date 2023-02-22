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В Самаре ограничат движение транспорта из-за строительства станции метро до конца лета

В историческом центре Самары ограничат движение транспорта с 00:00 26 февраля до 31 августа из-за строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Движение перекроют на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Мера не коснется спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, транспорта, принадлежащего проживающим в зоне ограничения движения, машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД УМВД России по Самаре.

В этот период также будет скорректировано движение городского пассажирского транспорта. В частности, приостановят трамвайное сообщение по ул. Фрунзе и на участке ул. Венцека от Чапаевской до Фрунзе.

Ани Айвазян

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