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Косовскую проблему отодвигают на послевоенный период

Президент Сербии получил предупреждение оппозиции и совет посла РФ

В канун намеченного на 27 февраля в Брюсселе саммита Сербии и Косово часть сербской оппозиции потребовала от президента Александра Вучича не подписывать никаких соглашений по нормализации отношений с Косово до окончания украинского кризиса. Это требование созвучно высказанной ранее послом РФ в Белграде позиции, что статус Косово должен быть определен в «иных геополитических условиях» — по завершении «конфликта с Западом на территории Украины», в котором «непременно победит Россия». В ЕС считают, что тем самым РФ и пророссийская оппозиция в Сербии оказывают давление на Александра Вучича с целью непринятия им европейского плана по Косово. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти встретятся в Брюсселе 27 февраля — впервые после того, как оба поддержали франко-германский план по Косово. Сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак проведут отдельные переговоры с сербским и косовским лидерами, после чего пройдет их совместная встреча. Ее темой станет план ЕС по нормализации отношений Белграда и Приштины.

Этот план, хотя и не предполагает взаимного признания сторонами друг друга, предусматривает согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, включая ООН. Кроме того, Приштина и Белград должны признать документы и национальные символы друг друга, а косовским сербам должен быть обеспечен «соответствующий уровень самоуправления» в рамках Сообщества сербских муниципалитетов.

По информации европейских дипломатических источников “Ъ”, в Брюсселе ожидают, что 27 февраля Александр Вучич и Альбин Курти официально примут предложенный ЕС план, поскольку накануне они уже высказались в его поддержку.

Дискуссия о положениях плана на встрече сербского и косовского лидеров не предусмотрена, как и внесение в него каких-либо коррективов. «Речь в Брюсселе будет идти исключительно о реализации плана»,— пояснили источники “Ъ”, добавив, что в ЕС настроены решительно и на реализацию плана по Косово отводят «лишь несколько месяцев». Итогом же всего процесса, по замыслу Брюсселя, должно стать подписание между Сербией и Косово всеобъемлющего соглашения о полной нормализации отношений.

В канун брюссельского саммита план ЕС решительно поддержали США, обратившись с напутственным посланием к сербскому и косовскому лидерам. «Верим, что нормализация отношений Косово и Сербии приведет в конечном итоге к их взаимному признанию, а прогресс в диалоге откроет для них двери европейской интеграции, что имеет ключевое значение для безопасности и стабильности Балкан»,— заявили в Госдепе.

Послание иного рода направила президенту Сербии часть тамошней оппозиции.

Лидер считающегося националистическим и пророссийским движения «Двери» Бошко Обрадович потребовал от Александра Вучича не подписывать никаких соглашений с Косово до завершения украинского кризиса.

В интервью изданию Nova он заявил, что президент Сербии «уже принял франко-германский план и вопрос только в том, кто его подпишет — он сам или премьер Ана Брнабич». «Вучич судорожно пытается получить что-нибудь взамен, дабы оправдать предательство перед гражданами Сербии, хотя это невыполнимая миссия»,— заявил Бошко Обрадович.

Требование лидера движения «Двери» созвучно позиции, которую выразил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. В недавнем интервью белградскому информационному агентству «Бета» он заверил, что статус Косово будет определен в «иных геополитических условиях» — по завершении «конфликта с Западом на территории Украины», в котором «непременно победит Россия». По мнению посла, франко-германский план для Сербии неприемлем, ибо предусматривает ее согласие с членством Косово во всех международных организациях. «План, по сути, представляет международное признание косовской независимости,— заявил российский посол.— Запад открыто требует от Белграда признать независимость Косово».

«Москва и пророссийская оппозиция в Сербии явно оказывают давление на Александра Вучича с целью добиться непринятия им европейского плана по Косово»,— заявил на днях на условиях анонимности журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза, добавив, что это «не может не вызывать озабоченности». А европейский дипломатический источник “Ъ” пояснил: «Президент Сербии не отказывается пока от поддержки плана ЕС, но встреча в Брюсселе покажет, возымело ли эффект давление на него».

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