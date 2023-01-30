Режим простоя на петербургском заводе Hyundai продлен до конца февраля

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца февраля. Соответствующий приказ распространила «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишет вечером 30 января ТАСС.

Со слов сотрудников предприятия, сокращения штата продолжаются. В то же время компания ищет возможности для запуска производства. При этом 20 и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников.

Напомним, что конвейеры на заводе Hyundai остановились в марте прошлого года.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что АвтоВАЗ планирует нарастить производство на бывшей площадке Nissan в Петербурге до 60 тыс. машин за год.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте