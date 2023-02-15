МИД России выступил против выхода из ВТО

Российский МИД не поддерживает выход из Всемирной торговой организации (ВТО). В ведомстве объяснили такую позицию тем, что ВТО по-прежнему является важной площадкой для отстаивания интересов России. Об этом в пресс-службе МИДа сообщили РБК.

«Но позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов»,— заявили в ведомстве.

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что окончательного решения по выходу из ВТО пока не было.

Не поддерживают выход России из ВТО и в Минэкономики. В ведомстве объяснили это необходимостью поддержки российского экспорта и угрозой изоляции страны от разработки правил глобальной торговли в случае выхода из организации.

Законопроект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму в марте 2022 года. Это связано с тем, что как минимум 14 членов ВТО лишили Россию режима наибольшего благоприятствования. В мае Владимир Путин поручил оспорить санкции в ВТО.

Анастасия Ларина