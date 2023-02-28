«Ведомости»: в январе добыча газа в России упала на 11%

В январе 2023 года добыча природного газа в России снизилась на 10,7% в годовом выражении — до 62,7 млрд куб. м. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на знакомых со статистикой Минэнерго источников.

Основной объем снижения (на уровне около -18,4%) пришелся на «Газпром». В январе 2023 года компания добыла 40,7 млрд куб. м (за аналогичный период 2022 года — 49,9 млрд куб. м). Компания еще не публиковала статистику по добыче ресурса.

За январь-декабрь 2022 года Россия сократила добычу газа на 13,3% год к году. Как следует из данных Росстата, показатель составил 522 млрд куб. м. При этом, как сообщал вице-премьер России Александр Новак, доходы РФ от продажи нефти и газа за год выросли почти на треть.