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Коммерсантъ FM
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Сергей Лавров рассказал о нескольких мегапроектах Москвы и Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Визит господина Лаврова приурочен к первой годовщине Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года. Российский министр во время встречи заявил о разработке нескольких совместных мегапроектов, президент Азербайджана, в свою очередь, сообщил о восстановлении доковидной динамики взаимных визитов граждан обеих стран.

«Безусловно, товарооборот — характеристика нашего экономического сотрудничества — достигает рекордного уровня. Как вы обсуждали с президентом России Владимиром Путиным, в разработке несколько мег-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, а где-то даже глобальный характер»,— заявил Сергей Лавров, отметив, что к этим проектам проявляют интерес многие партнеры России и Азербайджана.

Господин Алиев отметил, что восстанавливается докоронавирусная динамика взаимных визитов граждан наших стран. «Ярким свидетельством тому является то, что — сегодня мне представили информацию — в неделю 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков»,— сказал Ильхам Алиев.

Он также выразил надежду, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, напомнив, что в прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении. Глава МИД РФ со своей стороны отметил, что многие международные коллеги проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению на пути этого урегулирования.

«Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир»,— заявил президент Азербайджана.

9 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. 26 ноября 2022 года они договорились о совместной работе над повышением уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

Подробнее о визите министра — в материале «Сергей Лавров пересчитает союзников».

Мария Федотова

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