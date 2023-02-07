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Коммерсантъ FM
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Импортозамещению добавят кредитов

Малому бизнесу обещано больше льготных займов в обмен на инвестиции

Власти продолжают адаптировать программы льготного кредитования к потребностям импортозамещения: в 2023 году банки будут чаще выдавать малому и среднему бизнесу кредиты на инвестиционные цели под 2,5–4%. Из утвержденных поправок к совместной программе стимулирования кредитования (ПСК) правительства, Банка России и «Корпорации МСП» следует, что помимо предприятий обработки, логистики и гостиниц получить льготные кредиты сможет бизнес в таких сферах, как наука, архитектура и инженерно-технические испытания. Лимит программы при этом вырастет вдвое — до 100 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет директоров «Корпорации МСП» под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения. С 50 млрд до 100 млрд руб. увеличен лимит наиболее привлекательной для МСП программы стимулирования кредитования на инвестиционные цели — со ставками 2,5% для средних и 4% для малых предприятий. Низкая стоимость таких займов обеспечена участием в программе правительства, ЦБ и «Корпорации МСП». ЦБ фондирует банки, а банки по этому же кредиту получают субсидию от Минэкономики, что и позволяет снизить конечную ставку.

В 2022 году получить такой кредит могли гостиницы, обрабатывающие производства, а также предприятия сфер транспортировки и хранения. 490 компаний смогли привлечь 37,4 млрд руб. на реализацию инвестпроектов. Это 325 производственных предприятий (21,6 млрд руб.), 106 компаний сферы логистики (12,1 млрд руб.) и 60 гостиниц (3,7 млрд руб.). В новой конструкции доступ к таким кредитам получат также предприятия сфер научной и технической деятельности, а также инженерно-технических испытаний (кроме застройщиков).

Как сообщила “Ъ” замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова, программа была запущена с середины прошлого года в тестовом режиме. Решение о ее продлении и расширении принималось на основе обратной связи от бизнеса, информации от банков и данных о реализации программы. «Теперь программа будет поступательно расширена на отрасли, привлекающие высококвалифицированные кадры и с высокой добавленной стоимостью, в том числе в секторе IT и креативных индустрий, таких как научная, техническая и архитектурная деятельность»,— поясняет она.

Гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич напоминает, что в этом году акцент в кредитовании МСП сделан на создание и модернизацию производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. «В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования»,— поясняет он. Чтобы помочь бизнесу в получении кредитов, в «Корпорации МСП» создается центр поддержки инвесткредитования, где бизнесу помогут «под ключ» «упаковать» инвестпроекты от 50 млн руб. и будут сопровождать их до момента получения кредита.

Системно значимые банки теперь смогут выдавать деньги в рамках ПСК только на инвестцели. Поясним, что существует и второе направление программы — кредиты для оборотного финансирования, но ставки по ним выше: для микропредприятий — 12%, для малых и средних — 11,5% и 10,5% (при фондировании ЦБ и поручительствах «Корпорации МСП»). На эту часть ПСК остается лимит в 30 млрд руб., а выдавать их будут только небольшие, в том числе региональные, банки и с базовой лицензией. Они также смогут кредитовать МСП и на инвестцели.

Бизнес расширение программы ожидаемо поддерживает. Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что новации позитивно повлияют на решение задач импортозамещения. При этом он особо отметил отдельные лимиты для небольших банков: «Крупные банки быстро осваивают средства, тогда как региональные добирают их на протяжении года, а от этого зависит доступность кредитов в разных регионах». Член президиума «Опоры России» Павел Самиев говорит о важности удвоения лимита ПСК. «Прежнего было недостаточно: спрос на деньги большой, а нельготные кредиты малому бизнесу зачастую недоступны, поскольку невозможно обслуживать по рыночным ставкам»,— отмечает он.

Диана Галиева

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