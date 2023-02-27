Уголовное дело Дмитрия Глуховского о фейках об армии поступило в суд

Басманный районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом). Это следует из карточки на сайте суда. Писатель обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Глуховский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Глуховский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Глуховского 23 февраля. По версии следствия, он с 10 марта по 10 мая 2022 года размещал в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» в ходе боевых действий на Украине.

Дмитрий Глуховский известен благодаря книгам «Метро-2033», «Метро-2034», «Метро-2035», а также роману «Текст». После начала спецоперации он покинул Россию. 7 июня 2022 года в отношении писателя возбудили уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Он рассказывал, что обвинение предъявили из-за антивоенного поста писателя в Instagram (принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ). В тот же день МВД объявило его в розыск.

Лусине Баласян