Генпрокуратура передела в суд дело писателя Глуховского о фейках об армии

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о распространении фейков о ВС РФ против писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом). Дело направлено в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, Дмитрий Глуховский с 10 марта по 10 мая 2022 года разместил в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» во время военного конфликта на Украине.

Дмитрий Глуховский уехал из России и не раз высказывался против военной операции России на Украине. 7 июня 2022 года его объявили в розыск по уголовному делу. В тот же день Дмитрия Глуховского заочно арестовали по делу о фейках в ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3).

Олеся Павленко