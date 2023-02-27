Amazon лидирует по числу патентов на беспилотный транспорт

По подсчетам японского агентства Nikkei, американская корпорация Amazon стала лидером по числу поданных патентов на беспилотный транспорт среди всей «большой пятерки» американских технологических компаний: Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

За последние 20 лет патентное ведомство США получило от Amazon и ее подразделений больше всего заявок на соответствующие патенты. Сообщается, что лидирующие позиции Amazon завоевала в последние несколько лет, тогда как ранее по числу патентов, связанных с беспилотным транспортом, лидировала компания Google (ныне Alphabet). Amazon же удалось вырваться вперед во многом благодаря покупке в 2020 году за $1,2 млрд одного из самых перспективных стартапов в области беспилотного транспорта — компании Zoox, основанной еще в 2014 году. В середине февраля Zoox сообщила о начале испытаний своих беспилотных такси на дорогах общего пользования. В июле прошлого года власти Калифорнии выдали разрешение на дорожные тесты роботакси Zoox. Компания сообщает, что регуляторам были представлены результаты испытаний в лабораториях и на специальных треках, в ходе которых ее беспилотные такси проехали в общей сложности около 1 млн миль (1,6 млн км).

Евгений Хвостик