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Коммерсантъ FM
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Цифровым магазином RuStore пользуются свыше 10 млн человек в месяц

Российским цифровым магазином RuStore ежемесячно пользуются более 10 млн человек старше 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба VK со ссылкой на исследование Mediascope. RuStore доступен только на операционной системе Android в качестве альтернативы Google Play.

Самыми скачиваемыми приложениями являются финансовые (38% от всех загрузок), далее идут сервисы для жизни и работы (12%), развлекательные приложения (9%) и сервисы для покупок (8%). Всего в RuStore размещено свыше 5 тыс. приложений от 3,6 тыс. разработчиков.

Магазин RuStore был запущен в мае 2022 года, когда из-за спецоперации России на Украине в других цифровых магазинах, Google Play и App Store, пользователи потеряли возможность оплачивать покупки большинством способов. В ноябре 2022 года RuStore был включен в перечень программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в России в 2023 году электронные устройства.

Евгений Федуненко

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