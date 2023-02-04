Forbes: «Яндекс» выкупит долю Uber в России

«Яндекс» договаривается с Uber о выкупе 29% в совместном предприятии MLU B.V., которое управляет агрегаторами такси «Яндекс.Такси» и Yango, а также брендом Uber в России и СНГ. После одобрения сделки «Яндекс» станет стопроцентным владельцем MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, и источник в инвестиционном сообществе.

В августе 2021 года пресс-служба «Яндекса» сообщила, что российская компания за $1 млрд выкупила доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. По условиям сделки, «Яндекс» получил право преимущественного выкупа оставшейся 29-процентной доли Uber в совместном предприятии по цене в диапазоне $1,8–2 млрд.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Forbes, что после начала военной операции России на Украине стоимость доли Uber «просела». 1 марта американская компания объявила, что планирует ускорить продажу доли в СП с «Яндексом».

По словам собеседника Forbes в инвестиционном сообществе, за 29% «Яндекс» заплатит сумму, которую Uber предлагала компания Kismet Capital Group бизнесмена Ивана Таврина, а также «небольшую премию». В декабре источники сообщили изданию «Агентство», что Kismet Capital Group предлагала Uber $925 млн за долю в MLU B.V.

Uber и «Яндекс» создали совместное предприятие в феврале 2018 года. В июне 2020 года агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что «Яндекс» планирует выкупить долю американской компании в СП. Uber ранее оценивал свою долю в совместном предприятии в $1,24 млрд.

Эрдни Кагалтынов