Импорт под вопросом

Импорт iPhone из Индии за минувший год удвоился. По данным GS Group, с мая по декабрь в Россию ввезли 165 тыс. гаджетов Apple. Это 15% в общем импорте iPhone, уточняют «Ведомости». Но, если сравнивать его с официальными поставками 2021-го, показатель упал втрое. На фоне боевых действий на Украине Apple прекратила продажи в РФ. А теперь импорт iPhone запрещен американскими санкциями — ограничения ввели на днях. Они, в частности, касаются поставок смартфонов, разработанных в США, дороже $300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как это повлияет на параллельный импорт? Партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков отмечает, что теперь посредникам в поставках может грозить уголовное наказание. Но едва ли американские власти смогут отследить все каналы импорта, говорит он: «Параллельный импорт смартфонов и прочей техники будет процветать независимо от того, является ли запрет на ввоз результатом санкций, введенных государствами, или же это такие наложенные инициативно на себя ограничения.

Другое дело, что параллельный импорт сопряжен с опасностями как для того, кто ввозит таким путем, так и для того, кто покупает. В случае со вторым, поддержка аппарата может быть не очень качественной. Что касается первого, американские власти могут его отследить и устроить показательную порку. Параллельный импорт товаров, ввоз которых прямо запрещен, будет уголовным деянием, за которое можно понести ответственность.

Думаю, каких-то крупных импортеров потребительской электроники американцы могут изловить, чтобы другим было неповадно, но будут индивидуальные байеры, которые ездят за границу и привозят эти смартфоны. Просто это дольше, дороже, сложнее в контексте логистики. Всех подряд не станут искать просто потому, что тогда администрирование этих санкций превратится в огромную головную боль для самих властей США».

Еще в прошлом году в СМИ транслировались опасения, что производители техники, которые покинули Россию, будут удаленно блокировать свою продукцию. Этого не произошло, и вряд ли случится теперь, считает главный редактор портала vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов. По его словам, техника, которая оказалась под санкциями раньше, по-прежнему доступна в России:

«Допустим, процессоры компаний Intel и AMD, которые в общем-то являются американскими, ведь тоже не должны были поставляться в Россию ни в чистом виде, ни в ноутбуках, вообще никак, тем не менее, если зайти в любой магазин, мы увидим полный ассортимент актуальных моделей процессоров. Цены в целом не отличаются от европейских — иногда даже ниже.

Запрещать можно, но формально, когда компании отгружают свою продукцию, условно, в Австралию, а потом она каким-то образом внезапно оказывается в Москве, организации чисты, белы и пушисты.

Ассортимент, который попадает под ограничения, огромен. Если воспринимать это всерьез, то это фактически блэкаут. Какая компенсация полагается компаниям, которым запрещено все это продавать? Никакая. Просто не продавайте, теряйте деньги. Ага, сейчас. При этом риска превращения телефонов в "кирпичи" нет. Эти санкции усложняют логистику и могут повлиять на цены».

По данным GS Group, поставки в Россию смартфонов Samsung сократились сильнее, чем в случае с Apple, — более чем в 3,5 раза. А вот импорт гаджетов Huawei вырос в пять раз и достиг 1 млн штук.

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Илья Сизов