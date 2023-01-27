Турция рассчитывает запустить газовый хаб в течение года

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез оценивает прогресс по проекту создания крупного газового хаба в 90%. По его оценке, в течение года объект будет запущен в эксплуатацию.

«Я часто выезжаю на место, осматриваю, там работает около 8–10 тыс. человек, приезжают специалисты из-за рубежа, там работают наши инженеры и рабочие из Турции, когда вы смотрите на международный прое... мы, как Турция, быстро прогрессируем, как и во многих других бизнесах, я надеюсь, что мы поставим газ в систему в течение 2,5–3 лет»,— сказал господин Донмез (цитата по Bloomberg HT).

4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти проводят подготовительные работы по созданию газового хаба для поставок ресурса из Турции в Европу. Создать хаб для обслуживания европейских стран в октябре предложил президент России Владимир Путин.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ» «Турецкий гамбит».

Андрей Сапожников