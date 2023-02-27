Промпроизводство в Нижегородской области выросло на 3,4% в январе

В январе промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,4% к уровню прошлого года. Увеличение объемов произошло на фоне высокой базы: в январе 2022 промышленный сектор увеличился на 32,4% за год, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Рост зафиксирован в половине секторов обработки. Заметнее всего увеличилось производство прочего транспорта и оборудования (в 2,6 раза), готовых металлических изделий (в 1,6 раза) и электрического оборудования (в 1,4 раза). Значительный спад наблюдался в изготовлении автотранспортных средств (-39,5%), мебели (-39,5%) и в обработке древесины (-38,4%).

По итогам 2022 года промпроизводство в Нижегородской области выросло на 0,1%. Рост был зафиксирован только в сфере энергетики (+4,4%).

Елена Ковалева