Фурсенко: диплом бакалавра приравняют к диплому о полном высшем образовании

Помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Когда будет введена эта мера, господин Фурсенко не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Фурсенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Фурсенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Эти дипломы приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование»,— сообщил Андрей Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в СССР все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас»,— подчеркнул он.

Андрей Фурсенко добавил, что выпускники российских вузов смогут учиться и работать за рубежом после реформы образования в России. По его словам, предполагаемые изменения будут соответствовать международным договоренностям.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения по ней будет составлять от четырех до шести лет.

Еще в мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о планах России выйти из Болонской системы. Она предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой. После президентского послания в Минобрнауки пообещали разработать новые программы высшего образования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минобрнауки определяет специалитет».

Лусине Баласян