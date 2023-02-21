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Коммерсантъ FM
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После президентского послания Минобрнауки разработает новые программы для вузов

Подведомственные Минобрнауки университеты в ближайшее время разработают и представят программы высшего образования, рассчитанные на четыре-шесть лет. Об этом сегодня вечером, 21 февраля, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Валерий Фальков

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит, не отвечает интересам нашей страны»,— заявил он.

Ранее об этом сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он предложил, чтобы сроки обучения в вузах варьировались в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда. В Минобрнауки добавляют: в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, различающиеся по сроку подготовки. Для этого университеты под контролем министерства разработают образовательные программы и представят их экспертному сообществу.

«Безусловно, важна не длительность образовательной программы, а ее качество,— добавил господин Фальков.— Все выпускники школ получат возможность поступить в университет, получить базовое высшее образование (четыре-шесть лет.— ''Ъ''), которого будет достаточно для успешной жизни и востребованности на рынке труда. А дальше — при необходимости — получить углубленное образование». Он добавил, что сейчас выпускники бакалавриата могут бесплатно поступить в магистратуру, а выпускники специалитета — нет. В новой системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах, добавляют в Минобрнауки.

Ведомство подчеркивает, что новая структура системы высшего образования «позволит обеспечить фундаментальность полученных знаний по специальностям, приоритетным для системообразующих отраслей экономики и социальной инфраструктуры, таким как медицина, здравоохранение, юриспруденция». Также она даст возможность «быстрого выхода востребованных специалистов на рынок труда и возможность для их непрерывного роста, например по IT-специальностям».

Напомним, в конце мая 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял «Ъ», что Россия отойдет от Болонской системы и будет разрабатывать собственную «уникальную» модель высшего образования. В конце июня реформа российского образования обсуждалась в Госдуме на парламентских слушаниях. Однако конкретики тогда представлено не было. Речь шла в основном о приоритете пятилетнего специалитета для ряда факультетов и об ужесточении требований для поступления в «болонскую» магистратуру (см. «Ъ» от 27 июня). Тогда в Минобрнауки заявляли, что осенью представят комплекс мер по созданию новой системы высшего образования, которая должна сменить Болонскую.

В ноябре Минобрнауки публиковало проект поправок, согласно которым предлагалось ввести пятилетний специалитет в первую очередь для «подготовки кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики». Кроме того, ведомство планировало разрешить выпускникам специалитета поступать на бюджет в магистратуру «по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности». Перечень схожих факультетов будет потом отдельно установлен.

Анна Васильева

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