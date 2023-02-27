Москалькова получила 50 обращений от Навального

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что она получила от оппозиционера Алексея Навального, отбывающего девять лет в колонии строгого режима, 50 обращений. По ее словам, ни одно из обращений Навального не осталось без внимания.

«Ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний»,— заявила госпожа Москалькова на брифинге (цитата по ТАСС). Она добавила, что Алексей Навальный, «как и любой другой человек в его положении», должен иметь «полный пакет прав»: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться.

Алексей Навальный подавал иски к ИК-6 в Мелехово Владимирской области как минимум десять раз. Последний раз он обращался в Ковровский суд с иском о компенсации морального вреда, после того как его поместили на две недели в ШИЗО из-за отказа мыть забор.

Алексей Навальный находился в ШИЗО с 31 декабря. Вадим Кобзев говорил, что он находился в камере штрафного изолятора с «температурой, лихорадкой и кашлем». Жена политика Юлия Навальная говорила, что адвокат хотел передать Алексею Навальному лекарства, но администрация колонии их не приняла. 25 января стало известно, что политика поместили в ШИЗО в 11-й раз.

1 февраля адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что оппозиционера перевели в ПКТ (помещение камерного типа) на максимально возможный срок — полгода. По словам адвоката, политик страдает от резких болей в желудке и потерял семь килограммов.

Алексей Навальный находится в ИК-6 с 14 июня по мартовскому иску. Он был признан виновным в хищении 2,7 млн руб. пожертвований и оскорблении участников судебного процесса в деле о клевете на ветерана.

Анастасия Ларина