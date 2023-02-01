Адвокат: Навальный получил осложнение на желудок и похудел на семь килограмм

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему девятилетний срок в колонии строго режима, не передавали лекарства от близких, а лечили «огромными дозами» противопоказанных антибиотиков. По этой причине, сказал защитник, сейчас Навальный страдает от резких болей в желудке и потерял 7 килограмм.

«Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса. Сегодня он должен был выйти из ШИЗО, и мы все надеялись, что ему дадут хотя бы пару недель прийти в себя в отряде. Ну, насколько можно "отдохнуть" в отряде строгих условий»,— сказал господин Кобзев, его слова передает «Команда Навального».

31 января оппозиционера перевели в ПКТ (помещение камерного типа) на максимально возможный срок — полгода. «Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами»,— уверен адвокат.

31 декабря стало известно, что Алексея Навального отправили в ШИЗО на 15 суток. 9 января Вадим Кобзев написал, что оппозиционер находится в камере штрафного изолятора с «температурой, лихорадкой и кашлем». Позже защитник пояснил, что Навальный начал обращаться за медицинской помощью с 3 января, а к 9 января у него начали проявляться симптомы ОРВИ и состояние ухудшилось. Юлия Навальная рассказала, что Вадим Кобзев хотел передать Навальному лекарства, однако администрация колонии их не приняла.

10 января российские врачи написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом допустить к Навальному гражданских врачей, и в случае необходимости госпитализировать в больницу для обследования. Его подписали почти 300 человек. Позже аналогичное письмо президенту направили российские адвокаты и депутаты. Журналисты и лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Мария Ресса обратились к Международному комитету Красного креста с просьбой помочь оппозиционеру.

11 января Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение исков Навального к колонии из-за его болезни. 12 января Вадим Кобзев рассказал, что состояние Навального перестало ухудшаться, а в колонии ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток. По словам защитника, письмо врачей «явно имело эффект». Посетившие оппозиционера 16 января члены СПЧ и ОНК сообщили об отсутствии угрозы здоровью Навального.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ) и перевели в колонию строгого режима во Владимирской области. Девять лет — это совокупный срок наказания.

О посещении членами ОНК и СПЧ Навального читайте в материале «Ъ» «''Кормят лучше, чем в ИК-2''».

Дарья Эрозбек