На трассе Пермь—Екатеринбург из-за ремонта дороги образовалась 4-километровая пробка

С 278-го по 292-й километры автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург образовался затор, сообщила пресс-служба свердловского управления МЧС. В пресс-службе регионального ГИБДД «Ъ-Урал» уточнили, что причиной пробки стал ремонт дороги. На месте работают сотрудники МЧС с беспилотными авиационными системами. Для оповещения населения на 301 километре развернут мобильный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранее МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области 27 февраля. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области за сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров. Напомним, в Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков.

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Диана Сунагатуллина