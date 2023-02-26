МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области

В Свердловской области 27 февраля ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сильные осадки в виде снега, предупредили в региональном управлении МЧС. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области за сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров.

Как сообщил уральский Гидрометцентр, в отдельных районах региона возможны отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы и метель. Температура воздуха ночью составит -2°…-7°, на крайнем севере -12°…-17°. Днем температура поднимется до -2°…+3°, на крайнем севере до -6°.

В понедельник на региональные дороги планируется вывести более 400 единиц снегоуборочной техники. Сегодня прогнозируемая высота снежного покрова не превысит пяти сантиметров — задействована 241 единица специальной техники. Минтранс Свердловской области призывает водителей выбирать скоростной режим и стиль вождения на зимней дороге.

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Диана Сунагатуллина