В Екатеринбурге за неделю выпало 80% месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба мэрии. За праздничные дни на полигоны было вывезено более 36 тыс. тонн снега. На устранение наледи ушло около 500 тыс. тонн противогололедных материалов и фракционного песка. Всего в круглосуточной уборке города были задействованы 1,8 тыс. единиц спецтехники и более 2 тыс. рабочих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, ранее МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области 27 февраля. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области за сутки высота снежного покрова может превысить 10 сантиметров. Сегодня работы по уборке города будут продолжены. В них будет задействованы 459 рабочих и 221 единица спецтехники.

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Диана Сунагатуллина