Певец Shaman сообщил, что на него подали заявление об экстремизме за песню «Я русский»

Певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman) сообщил, что «некий гражданин» обратился в УМВД по Тульской области с заявлением о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни. Ведомство обратилось к исполнителю за письменными разъяснениями. Тот их дал и выложил в своем Telegram-канале.

«Мою песню ''Я русский'' знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение ''Я — русский'' означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной»,— говорится в разъяснительной записке певца, которую он опубликовал в Telegram-канале.

В записке господин Дронов также сообщил, что песня прошла все необходимые проверки до публикации на российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире федеральных каналов. «Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я — русский»,— заключил Shaman.

31-летний Ярослав Дронов начал выступать под псевдонимом Shaman в 2020 году. 23 февраля 2022 года он выпустил трек «Встанем». Клип на песню собрал за год на платформе YouTube 39 млн просмотров. 22 июля Shaman выпустил песню «Я русский». По состоянию на февраль текущего года у клипа на этот трек 28 млн просмотров в YouTube.

В августе прошлого года комик Александр Гудков выпустил пародийный клип на песню «Я русский» под названием «Я узкий». Из-за пародии на господина Гудкова написали заявление в прокуратуру с призывом привлечь его к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В интервью «Ъ» Shaman заявил, что пародии — один из признаков интереса к его творчеству.

Эрдни Кагалтынов