«Если ты любишь кого-то, ты ведь не любишь отдельно руку, ногу или ухо»

Первой песней, которую россияне услышали в 2023 году на «Первом канале» сразу после праздничного обращения президента, боя курантов и гимна страны, была песня «Я русский» в исполнении самого популярного артиста 2022 года. Его зовут Shaman, и сейчас он находится в большом концертном турне по стране. Борис Барабанов расспросил Ярослава Дронова (таково настоящее имя исполнителя) о природе патриотической песни, об отношениях с Аллой Пугачевой и конфликте с «Русским радио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Журналисты часто обращают внимание на то, что победители или просто яркие персонажи вокальных конкурсов по окончании этих состязаний пропадают с горизонта, не становятся активными игроками музыкальной индустрии. Ваш случай — одно из исключений. Вы заняли второе место на «Голосе» в 2014 году, и все же понадобилось еще восемь лет, чтобы о вас заговорила вся страна. Был ли вообще смысл в «Голосе» и несколько раньше — в шоу «Фактор А»?

— Мне кажется, мой случай подтверждает правило. С одной стороны, второе или третье место позволяет увидеть индустрию изнутри, понять, как она работает, но при этом не предполагает какой-то кабальный контракт или завышенные ожидания аудитории. Посмотрел, разобрался, как все устроено, — и можно дальше заниматься своим творчеством. Основная проблема большинства телевизионных конкурсов заключается в том, что участники исполняют чужие песни, то есть становятся известными как кавер-музыканты. Но настоящую популярность может принести только собственный, уникальный материал. Что касается меня, то это как в природе: каждому фрукту свое время. В те времена, когда я участвовал в этих конкурсах, я уже созрел как исполнитель и получил свои несколько минут славы, а вот как автор я тогда был совсем зеленый. Чтобы в конце концов появились такие вещи, как «Встанем» или «Я русский», мне потребовалось написать более 200 других песен. Видимо, расписался. Количество перешло в качество.

— В проекте «Фактор А» вас особенно отметила председатель жюри Алла Пугачева — по итогу конкурса вы получили от нее специальный приз. А сохранялись ли какие-либо отношения с ней в дальнейшем?

— Наше общение происходило исключительно на репетициях и на съемочной площадке. После финала в 2013 году мы ни разу не виделись.

— Если представить себе, что Пугачева устраивает большой концерт и приглашает вас принять участие — пойдете, споете?

— Если говорить о чем-то, похожем на ее «Рождественские встречи», фестивале, на котором молодые артисты могли заявить о себе, то сегодня эту задачу легко решает интернет. Без продюсеров, без авторитетного звездного имени во главе проекта. Любой талантливый артист может обрести своего слушателя и в одно мгновение получить доступ к неограниченной аудитории. В течение десяти лет Алла Борисовна не приглашала меня ни в какие проекты, не думаю, что сейчас я вписался бы в подобный формат.

— Как строилось ваше сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем? Что именно входило в вашем альянсе в сферу его ответственности?

— Примерно полтора года назад, летом 2021 года, когда я уже выпустил песню «Улетай», ставшую хитом, моя аудитория в TitTok и других соцсетях стала молниеносно расти и превысила миллион подписчиков. Без всякой… назовем ее «классической» медиаподдержки радио и ТВ, только благодаря интернету интерес публики достиг того уровня, когда можно было начать готовить сольные выступления. Первый сольник был полностью распродан в начале февраля 2022 года, за месяц до даты концерта и до выпуска песни «Встанем». Без рекламы, только за счет анонсов в моих социальных сетях. Если вернуться назад, в 2021 год, то осенью принять участие в своем юбилейном концерте меня пригласил Виктор Дробыш. И тогда же он предложил взять на себя координацию вопросов, связанных с моими гастролями и PR. В итоге в середине ноября 2021-го мы начали сотрудничать по агентскому контракту. В конце февраля 2022 года он подключил к решению вопросов, связанных с моим продвижением, Первое музыкальное издательство. Всем остальным я занимался сам. Я сам продюсировал свой материал, сам финансировал свой проект, сам выстраивал репертуарную политику, генерировал идеи клипов, создавал сценические образы и придумывал концертные программы. Песни я записываю в своей домашней студии.

— Сохраняет ли Виктор Дробыш контроль над какими-либо песнями из вашего репертуара?

— К вопросам моего творчества Виктор никогда не имел никакого отношения, так что все права на тексты, музыку, аранжировки моих песен на сто процентов принадлежат мне. Наш контракт с Виктором Дробышем закончился в сентябре 2022 года. Те, кто называл его моим продюсером, ошибались. Он сам это неоднократно опровергал. У артиста, известного как Shaman, был и остается только один продюсер — Ярослав Дронов.

— Чем занимается ваш продюсерский центр? Есть ли в нем еще артисты кроме вас?

— У продюсерского центра, создание которого я анонсировал осенью 2022 года, на начальном этапе есть только один проект — Shaman. В минувшем году объем работы вырос настолько, что решать все оперативные вопросы в одиночку мне стало просто невозможно. В сутках всего 24 часа, а у меня достаточно плотный гастрольный график. Нужно где-то находить время на создание новых песен, подготовку новой программы. Впереди, в марте, четыре больших сольных концерта: в петербургском БКЗ «Октябрьский» и в Москве в «Крокусе». Все это требует времени, так что пришлось создать собственную компанию. И возглавить ее. Мне в этом плане удобно. Есть псевдоним, он помогает разделить продюсерские задачи и публичный образ. Shaman — локомотив продюсерского центра Ярослава Дронова. Как только я решу, что Shaman закрепил первоначальный успех, можно будет начать помогать другим артистам.

— Как вы для себя определяете понятие «патриотическая песня»?

— Честно говоря, я не делю песни на жанры по содержанию. Для меня музыка едина, как тело человека. Если ты любишь кого-то, ты ведь не любишь отдельно руку, ногу или ухо. Рок или любовная лирика, фольклор или хип-хоп для меня неделимый живой организм. Любое произведение всегда больше, чем его автор. Слушатель, читатель, зритель воспринимает его через призму собственного жизненного опыта. С помощью музыки я выражаю то, что у меня внутри. Песни о родине, или, как их некоторые называют, патриотические песни,— это возможность поделиться своими переживаниями о судьбе страны, в которой я живу и которую люблю. Я пишу песни так, как чувствую в данный момент.

— Когда вы начали называть своих слушателей «родные»?

— Как часто бывает в таких случаях, все родилось спонтанно. 16 марта 2021 года я выпустил песню, которая называется «Родная». Представляя ее поклонникам в социальных сетях, я написал: «Родные, привет!» И мне на каждый последующий пост стали отвечать: «Привет, родной!» Это стало привычным приветствием, с которого я всегда начинаю обращение к аудитории.

— Одной из самых узнаваемых песен вашего репертуара стала песня «Встанем». По мелодике она очень похожа на произведения Олега Газманова. Это был сознательный ориентир для вас?

— Если она и похожа на какие-то из его песен, то, наверное, на те, что можно отнести к жанру лирической баллады. Но музыкальный размер, жанр — это то, что характерно для тысяч композиций по всему миру.

— Патриотическая общественность много возмущалась по поводу пародии Александра Гудкова на песню «Я русский». А вы как ее приняли?

— Шутки и тем более пародии — один из признаков интереса к моему творчеству. То, что сделал Александр Гудков, говорит о том, что песня не оставила его равнодушным.

— В песне «Я русский» есть такая строчка: «Я русский — всему миру назло». Можете ее прокомментировать?

— Здесь все очень просто. В тексте «назло» написано слитно. Это просто синоним слова «вопреки». А слово «вопреки» наиболее точно отражает всю тысячелетнюю историю России.

— Но вы представитель поколения, у которого есть возможность много путешествовать по миру, видеть разные страны, разных людей. Вы действительно чувствуете предубеждение против россиян?

— Мой опыт заграничных поездок настолько мал, что какого-то мнения по этому поводу у меня не сложилось. Ни в Америке, ни в Великобритании, ни в Германии я никогда не был. Ничего не могу сказать.

— В 2022 году вы стали символом нового патриотического искусства. Вы чувствуете, что такой статус накладывает на вас ограничения? Можете ли вы позволить себе, например, написать какую-нибудь легкомысленную песню на грани «запрещенных» тем или спеть на концерте кавер какого-нибудь хита из недружественной страны?

— Я еще не все свои песни спел, чтобы петь на концертах чужие. Исключения составляют буквально три-четыре знаковые для меня композиции, которые имели вирусный успех в интернете. Например, песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах», собравшая более 50 млн просмотров на моем YouTube-канале. Публика ждет их и очень хорошо принимает на концертах.

— Что вам близко в современной музыке? Есть какие-либо ориентиры или тренды, за которыми хочется наблюдать?

— Как профессиональный музыкант, я, конечно же, с интересом слежу за всем, что сегодня происходит на музыкальном рынке, просто чтобы быть в теме на все 360 градусов. Но моя душа находится совершенно в другом времени. В музыкальной школе я изучал сольное народное пение. А из музыкального колледжа выпустился со специальностью «руководитель народного хора». На протяжении 11 лет я изучал русские музыкальные традиции: историю, хореографию, костюмы и так далее. Ездил в экспедиции, записывал и расшифровывал песни бабушек в глухих деревнях. А параллельно с 15 до 27 лет я работал в ресторанах, ночных клубах, на заказниках и свадьбах, сам и в составе кавер-группы. Я перепел сотни самых популярных песен нашей страны. Так что мой личный музыкальный интерес простирается очень широко.

— Стоит ли ждать от вас полноценного альбома? И если альбом будет, то что могло бы быть главной темой? Патриотическая идея? Фольклорные мотивы? Впечатления от самой вашей жизни?

— У меня всегда была мечта выпустить сольный альбом, который будет концептуально выдержан в едином стиле, и только сейчас я до этого дозрел. Название для него я уже давно придумал. Но главное для меня то, что музыку, стихи и аранжировки я создаю сам и сам занимаюсь сведением и мастерингом. Что касается темы альбома, то можно назвать ее «патриотической» или «песнями о родине».

— Не слышу ваших песен в эфире «Русского радио». У вас был какой-то конфликт с радиостанцией?

— История такая. Полгода назад «Русское радио» взяло в ротацию песню «Ты моя», следом «Русская Медиа Группа» номинировала меня на премию телеканала Ru.TV за песню «Встанем» и пригласила выступить в финале мероприятия с этой песней. Тогда же радиостанция предложила мне принять участие в поездке в Донбасс. Я отказался, поскольку на эти дни у меня уже были запланированы концерты. На следующий день без объяснения причин мою песню сняли с ротации и отменили мое выступление на премии Ru.TV.

— В прошлом году владелец «Русской Медиа Группы» Владимир Киселев критиковал вас за то, что вы не ездите на гастроли на новые территории. Это действительно так?

— Выступления на территориях, которые вошли в состав России в результате осенних референдумов,— это в первую очередь вопрос безопасности зрителей, тех, кто захочет увидеть мое живое выступление. Моя команда активно работает над организацией таких выступлений. До конца зимы я обязательно там выступлю.

— Насколько отсутствие ваших песен в эфире «Русского радио» сказывается на вашей карьере?

— На двух радиостанциях, входящих в топ-5, мои песни звучат. На «Авторадио» играют песни «Я русский» и спортивный гимн «Вызов». На «Дорожном» — «Я русский» и «Ты моя». «Встанем» и «Я русский» звучат на радио «Шансон». Да и на других радиостанциях. Здесь, может быть, как раз пригодились знакомства, завязанные на «Факторе А». Дело в том, что нынешний генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов был моим наставником на «Факторе А». А теперь входящее в ЕМГ «Дорожное радио» будет информационным спонсором моих больших сольников. Но в целом свои миллионы просмотров и прослушиваний я получаю в первую очередь все же в интернете. А они конвертируются в проданные билеты и аншлаги в концертных залах. Количество просмотров моих клипов в YouTube уже превысило 300 млн. Каждое новое видео попадает на верхние строчки трендов YouTube. Я думаю, это лучше всяких рейтингов говорит о реальном интересе к моему творчеству. Все остальное — это приятные сюрпризы.