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Коммерсантъ FM
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Акции China Renaissance рухнули после сообщения об исчезновении гендиректора компании

Акции китайской инвестфирмы China Renaissance обвалились на Гонконгской бирже, после того как менеджмент компании сообщил, что не может связаться с основателем, генеральным директором и крупнейшим акционером компании Фань Бао.

В начале торгового дня акции China Renaissance рухнули на 50%, с 10 до 5 гонконгских долларов. Позднее их цена скорректировалась, и сейчас они торгуются в районе 7,2 гонконгских доллара.

В сообщении говорится, что руководство компании не располагает информацией о том, связано ли исчезновение господина Бао с его профессиональной деятельностью. Сама компания временно перешла под управление исполнительного комитета.

China Renaissance стояла за несколькими крупнейшими сделками IT-сектора Китая за последнее десятилетие. Так, инвестфирма консультировала Meituan и Dianping при их масштабном слиянии и дальнейшем IPO объединенной компании. Кроме того, China Renaissance была консультантом по слиянию Didi Taxi и Kuaidi Taxi, в результате которого появилась Didi, и была андеррайтером IPO агрегатора такси в США в июне 2021 года.

Прежние загадочные исчезновения руководителей крупных китайских компаний, едва ли не самым громким из которых был случай с Го Гуанчаном, главой крупнейшего частного конгломерата страны Fosun Group, разъяснялись достаточно быстро. Позже они обнаруживались в тюрьме или полицейском участке.

Кирилл Сарханянц

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