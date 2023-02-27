Иван Сафронов, осужденный за госизмену, этапирован в колонию в Красноярском крае

Бывший спецкор “Ъ” и «Ведомостей», экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, осужденный за госизмену, этапирован в колонию строгого режима №7 в Красноярском крае.

«Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», - сообщил Иван Сафронов в письме, которое опубликовано в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

По словам адвоката Дмитрия Катчева, он навестил Ивана Сафронова «Условия содержания у него нормальные, жалоб на них у нашего подзащитного нет», - сказал он (цитата по ТАСС). .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иван Сафронов был арестован в июле 2020 года по обвинению в сотрудничестве с иностранной разведкой. В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. Иван Сафронов вину не признал. В декабре 2022 года апелляционный суд в Москве признал приговор законным. Защита Ивана Сафронова сообщала, что продолжит обжаловать решение суда.

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Анна Егорова