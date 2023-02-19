Минпросвещения решило проводить «Разговоры о важном» для родителей

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, введенные в российских школах, установят в педагогических университетах. Кроме того, ведомство решило проводить «Разговоры о важном» для родителей школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В вузах, подведомственных Министерству просвещения, педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном''»,— сказал Сергей Кравцов на заседании правления ассоциации развития педагогического образования (цитата по ТАСС).

Решение о проведении «Разговоров о важном» для родителей уже принято, сейчас обсуждается формат, уточнил министр.

С 1 сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Одним из инициаторов церемоний был Сергей Кравцов. Также в школах ввели патриотические уроки «Разговоры о важном», на которых, в частности, обсуждается специальная военная операция. Эти уроки обязательны для посещения.

Лусине Баласян