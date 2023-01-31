«Транснефть» начнет транзит казахстанской нефти в Германию в феврале

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания готова к запуску транзита казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Принимать нефть из России Германия отказалась — Польша, напротив, согласилась и закупила 500 тыс. тонн энергоресурса за январь.

«У нас все готово для транзита этих 20 тыс. тонн нефти из Казахстана через Россию, Белоруссию, Польшу в Германию по северной ветке "Дружбы". Заключен договор, на его основании подготовлены маршрутные поручения, даже выполнены необходимые транзитные платежи»,— рассказал господин Демин ТАСС. Он отметил, что «Транснефть» была готова начать транзит нефти уже 31 января.

По словам Игоря Демина, сегодня в первой половине дня «Транснефть» исполнила график прокачки нефти в Польшу, которая по-прежнему закупает российскую нефть. Польские власти выражали готовность отказаться от энергоресурса из России в мае 2022 года.

29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.

Подробнее о поставках казахстанской нефти в Германию — в публикации «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Андрей Сапожников