Минстрой: стройотрасли России не хватает 200 тыс. специалистов

Строительной отрасли в России нужно 200 тыс. кадров, отрасли ЖКХ — 90 тыс., сообщила руководитель кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич. По ее словам, это цифра, «максимально приближенная к действительности».

Господин Сенкевич огласила данные на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Молодой строитель Хабаровского края». «Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию»,— уточнила она ТАСС.

В Хабаровском крае строительной отрасли недостает около 3,5 тыс. человек, заявил зампредседателя правительства региона Керим Сунгуров. «К сожалению, количество вакансий во много раз превышает количество безработных в крае»,— добавил он.

В октябре 2022 года вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз заявил, что для выполнения цели по вводу более 120 млн кв. м жилья в России стройотрасли не хватает 5 млн рабочих. Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что на стройки в России могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Он считает, что производительность рабочих из КНДР в 2,5 раза выше, чем у российских.

О дефиците кадров — в материале «Ъ» «Россияне не идут в строители».

Лаура Кеффер