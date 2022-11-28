Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне не идут в строители

В отрасли нарастает дефицит кадров

Стройиндустрия, не успев справиться с кадровым дефицитом, возникшим в разгар пандемии, вновь остро столкнулась с этой проблемой. Сейчас отрасли не хватает почти 25% от необходимого числа работников. Положение усугубилось после объявления частичной мобилизации, переезда некоторых специалистов за рубеж и возвращения трудовых мигрантов к себе на родину, где спрос на рабочую силу также растет. В ближайшие полгода ситуация только будет ухудшаться, ожидает большинство участников рынка.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались результаты опроса Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group среди представителей крупнейших дорожно-строительных компаний РФ. Самой острой проблемой для отрасли является нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы: 90% респондентов ожидают в ближайшие полгода только ухудшения ситуации.

В этом году дефицит кадров в отрасли обострился из-за геополитического фактора и частичной мобилизации, поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Эксперт практики «Строительство и девелопмент» кадрового агентства «Визави Консалт» Наталия Трубчанинова говорит, что доля мобилизованных в строительных компаниях доходит до 7–8% от общей численности сотрудников, еще 2–3% работников либо уехали из страны, либо вернулись в свои регионы. В Минстрое и аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина на запрос “Ъ” не ответили.

Впервые стройиндустрия столкнулась с серьезной нехваткой рабочей силы в разгар пандемии, когда трудовые мигранты стали массово уезжать на родину. В июне 2021 года Минтруд оценивал недостаток персонала в строительстве и сельском хозяйстве в 350 тыс. работников, а эксперты говорили о 2 млн человек. После упрощения въезда в РФ для граждан из СНГ проблема, казалось, была решена. Летом 2022 года замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что компании отрасли больше не фиксируют дефицита кадров. По его словам, только с января по май 2022 года в РФ из Узбекистана въехало более 500 тыс. трудовых мигрантов.

Однако сейчас спрос на рабочую силу высок и в странах, традиционно поставляющих трудовых мигрантов в РФ. Перенос рядом российских компаний своих инвестпроектов в страны СНГ привел к росту спроса в этих республиках на инженерные и рабочие кадры, говорит гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Президент Superjob.ru Алексей Захаров считает, что базовая причина кадрового дефицита в стройиндустрии в низкой производительности труда в отрасли. Более 20 лет строительные компании вместо внедрения современных технологий ориентировались на завоз дешевой рабочей силы из-за рубежа, поясняет он.

По данным Наталии Трубчаниновой, сейчас нехватка персонала в стройиндустрии составляет как минимум 12–15%, чего не было последние пять лет. Александра Галактионова говорит о дефиците в 20–25%. Особенно не хватает квалифицированных инженеров, поясняет Хусейн Плиев. Поэтому ожидаемо в сфере строительства за последний год число вакансий выросло на 46%, добавляет гендиректор кадрового агентства ProPersonal Татьяна Долякова.

Кадровый дефицит фиксируется на фоне увеличения объемов строительства в рамках нацпроектов, добавляет госпожа Галактионова. В то же время рыночные зарплаты в строительстве выше сметных, и в рамках госконтрактов компаниям это никак не компенсируется, им приходится перекрывать расходы за счет других статей доходов, добавляют в НАИК. Но, продолжают в ассоциации, эти возможности ограниченны, поэтому происходит переток кадров в другие сферы, где оплата труда выше.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассчитывает, что восполнить недостаток специалистов и рабочих все еще можно за счет привлечения мигрантов и подготовки своих кадров. Хусейн Плиев ожидает, что дефицит будет перекрыт притоком рабочей силы с новых территорий и беженцев с Украины. Но в любом случае восполнить нехватку высококлассных специалистов в отрасли в обозримом будущем не удастся, так как существующая образовательная система не дает требуемого количества инженеров, добавляет эксперт. Эффективным было бы смягчить налоговую политику для строительных компаний в части зарплат по аналогии с IT-отраслью, считает президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. Иначе, резюмирует Александра Галактионова, риски отказов от проектов и увеличения сроков строительства могут возрасти.

Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...