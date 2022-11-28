Россияне не идут в строители

Стройиндустрия, не успев справиться с кадровым дефицитом, возникшим в разгар пандемии, вновь остро столкнулась с этой проблемой. Сейчас отрасли не хватает почти 25% от необходимого числа работников. Положение усугубилось после объявления частичной мобилизации, переезда некоторых специалистов за рубеж и возвращения трудовых мигрантов к себе на родину, где спрос на рабочую силу также растет. В ближайшие полгода ситуация только будет ухудшаться, ожидает большинство участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались результаты опроса Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group среди представителей крупнейших дорожно-строительных компаний РФ. Самой острой проблемой для отрасли является нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы: 90% респондентов ожидают в ближайшие полгода только ухудшения ситуации.

В этом году дефицит кадров в отрасли обострился из-за геополитического фактора и частичной мобилизации, поясняет гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Эксперт практики «Строительство и девелопмент» кадрового агентства «Визави Консалт» Наталия Трубчанинова говорит, что доля мобилизованных в строительных компаниях доходит до 7–8% от общей численности сотрудников, еще 2–3% работников либо уехали из страны, либо вернулись в свои регионы. В Минстрое и аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина на запрос “Ъ” не ответили.

Впервые стройиндустрия столкнулась с серьезной нехваткой рабочей силы в разгар пандемии, когда трудовые мигранты стали массово уезжать на родину. В июне 2021 года Минтруд оценивал недостаток персонала в строительстве и сельском хозяйстве в 350 тыс. работников, а эксперты говорили о 2 млн человек. После упрощения въезда в РФ для граждан из СНГ проблема, казалось, была решена. Летом 2022 года замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что компании отрасли больше не фиксируют дефицита кадров. По его словам, только с января по май 2022 года в РФ из Узбекистана въехало более 500 тыс. трудовых мигрантов.

Однако сейчас спрос на рабочую силу высок и в странах, традиционно поставляющих трудовых мигрантов в РФ. Перенос рядом российских компаний своих инвестпроектов в страны СНГ привел к росту спроса в этих республиках на инженерные и рабочие кадры, говорит гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Президент Superjob.ru Алексей Захаров считает, что базовая причина кадрового дефицита в стройиндустрии в низкой производительности труда в отрасли. Более 20 лет строительные компании вместо внедрения современных технологий ориентировались на завоз дешевой рабочей силы из-за рубежа, поясняет он.

По данным Наталии Трубчаниновой, сейчас нехватка персонала в стройиндустрии составляет как минимум 12–15%, чего не было последние пять лет. Александра Галактионова говорит о дефиците в 20–25%. Особенно не хватает квалифицированных инженеров, поясняет Хусейн Плиев. Поэтому ожидаемо в сфере строительства за последний год число вакансий выросло на 46%, добавляет гендиректор кадрового агентства ProPersonal Татьяна Долякова.

Кадровый дефицит фиксируется на фоне увеличения объемов строительства в рамках нацпроектов, добавляет госпожа Галактионова. В то же время рыночные зарплаты в строительстве выше сметных, и в рамках госконтрактов компаниям это никак не компенсируется, им приходится перекрывать расходы за счет других статей доходов, добавляют в НАИК. Но, продолжают в ассоциации, эти возможности ограниченны, поэтому происходит переток кадров в другие сферы, где оплата труда выше.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассчитывает, что восполнить недостаток специалистов и рабочих все еще можно за счет привлечения мигрантов и подготовки своих кадров. Хусейн Плиев ожидает, что дефицит будет перекрыт притоком рабочей силы с новых территорий и беженцев с Украины. Но в любом случае восполнить нехватку высококлассных специалистов в отрасли в обозримом будущем не удастся, так как существующая образовательная система не дает требуемого количества инженеров, добавляет эксперт. Эффективным было бы смягчить налоговую политику для строительных компаний в части зарплат по аналогии с IT-отраслью, считает президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. Иначе, резюмирует Александра Галактионова, риски отказов от проектов и увеличения сроков строительства могут возрасти.

Дарья Андрианова