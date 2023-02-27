Red Wings запустит рейсы из Тюмени в Стамбул

Авиакомпания Red Wings с 30 марта начнет выполнять рейсы из Тюмени в Стамбул (Турция), сообщила пресс-служба тюменского аэропорта «Рощино». Перелеты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вылет из Тюмени запланирован на 3:30, прибытие в Стамбул — в 6:50. Время в пути составит 5 часов 20 минут. На сайте авиакомпании цена билета начинается от 17 630 руб.

Напомним, Red Wings с 4 июня начнет летать по маршруту Махачкала (Дагестан) — Нижневартовск (ХМАО-Югра). Полеты будут выполняться по воскресеньям на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек. Продолжительность полета составит 4 часа 15 минут.

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Диана Сунагатуллина