Red Wings летом запустит рейсы Махачкалы в Нижневартовск

Авиакомпания Red Wings с 4 июня начнет летать по маршруту Махачкала (Дагестан) — Нижневартовск (ХМАО-Югра), сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта. Полеты будут выполняться по воскресеньям на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек. Билеты уже в продаже в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вылеты из Махачкалы запланированы на 6:40 по московскому времени с прилетом в Нижневартовск в 12:40 по местному времени. Время полета составит 4 часа. Из Нижневартовска самолет будет вылетать в 13:40 по местному времени, прилетать в Махачкалу — в 15:55 по московскому времени. Продолжительность полета — 4 часа 15 минут.

Ранее Red Wings запустила рейсы в Махачкалу из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ). Полеты выполняются по средам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Ранее рейсы по данному маршруту не выполняла ни одна авиакомпания.

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Диана Сунагатуллина