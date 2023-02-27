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Коммерсантъ FM
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Чем известен Глеб Павловский

27 февраля после продолжительной болезни скончался российский журналист и политолог, основатель Фонда эффективной политики, бывший диссидент Глеб Павловский. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Глеб Павловский, 2003 год

Глеб Павловский, 2003 год

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Глеб Павловский, 2003 год

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Павловский Глеб Олегович родился 5 марта 1951 года в Одессе. В 1968 году поступил на истфак Одесского госуниверситета. Во время учебы стал участником кружка-коммуны «Субъект исторической деятельности», который придерживался альтернативного взгляда на марксизм. В 1969 году исключен из комсомола «за анархизм и левоэкстремистский уклон».

В 1973-м по распределению попал в сельскую школу, где преподавал на украинском языке. Через год потерял работу из-за «политической нелояльности»: был задержан КГБ за распространение романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

В 1974 году переехал в Москву. Чтобы избежать преследования за тунеядство, подрабатывал столяром, строительным рабочим, лесорубом. В это же время вошел в круг советских диссидентов, сблизившись с историком Михаилом Гефтеpом.

В 1978 году вошел в редакционную группу самиздатского журнала «Поиски» (закрыт спустя три года), публиковался в эмигрантских изданиях.

В апреле 1982 года арестован по делу «Поисков» за антисоветскую деятельность. Сотрудничал со следствием и на суде признал вину. С 1982 по 1985 год находился в ссылке в Коми АССР, после чего вернулся в Москву.

С декабря 1985 года — один из учредителей первой в России легальной политической оппозиционной организации — «Клуба социальных инициатив» в Москве. Участвовал в создании «Московского народного фронта», целью которого было объявлено построение «демократического социализма».

В 1986 году начал сотрудничать с ежемесячником «Век XX и мир», который издавал Советский комитет защиты мира. В 1990 году стал его главным редактором, занимал эту должность вплоть до закрытия издания в 1995 году.

В 1987 году стал соучредителем информационной службы «Факт» Владимира Яковлева, которая спустя два года превратилась в первое частное информагентство «Постфактум». До 1993 года был его директором. В 1991–1992 годах также являлся заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ».

С 1993 по 1994 год — член редакционного совета «Общей газеты», в 1994–1995 годах — консультант совета директоров «Огонька», в 1995–1996 годах — учредитель и соредактор журналистского обозрения «Среда». Также выпускал собственный журнал «Пределы власти», сотрудничал с «Независимой газетой» и «Московским комсомольцем».

В 1995-м вместе с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (признан иностранным агентом) создал и возглавил Фонд эффективной политики (ФЭП), который известен как организатор предвыборных мероприятий ряда политических деятелей и объединений. Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м, затем работал над президентской кампанией Владимира Путина.

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании «СМИ.ru», «Вести.ру» и «Лента.ру». К 2002 году ФЭП и Павловский покинули все эти проекты.

В 2004 году работал в избирательном штабе лидера Партии регионов Виктора Януковича на выборах президента Украины. С 2005 по 2008 год вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 2011-м администрация президента прекратила сотрудничество с ФЭПом, а господин Павловский был освобожден от должности советника ее главы Сергея Нарышкина, которую занимал с 2008 года. Политолог открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2012 году принял участие в акциях протеста на Болотной площади.

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008), лауреат литературной премии имени Александра Пятигорского (2020).

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