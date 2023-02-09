Депутат муниципалитета займется ремонтом улицы Калинина в Ярославле

ООО «Профиль Плюс» выиграло аукцион по ремонту дорожной сети улиц Калинина и Пригородная в Ярославле. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скрин камеры Ярнет Фото: Скрин камеры Ярнет

Согласно данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Профиль Плюс» является депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. Сумма муниципального контракта на ремонт улиц Калинина и Пригородная составит 125,2 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», работы должны начаться 1 апреля, а завершиться к концу августа 2023 года.

Капитальный ремонт улиц будет идти в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как рассказала накануне заместитель директора департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова, в 2023 году Ярославль получит по нацпроекту 909 млн руб. Аукцион по выбору подрядчика для Калинина и Пригородной – первый для Ярославля в текущем году.

Андрей Иванов