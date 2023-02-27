Кубань заняла пятое место в РФ по сокращению числа автомобилей

Краснодарский край вошел в пятерку регионов-лидеров по сокращению числа автомобилей за год. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на статистику ГИБДД.

По итогам 2022 года на Кубани число зарегистрированных легковых автомобилей сократилось на 7,3 тыс. единиц по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году в регионе зарегистрировали 2,42 млн автомобилей, что превышало показатель 2020 года на 2,1%.

Всего в РФ за год зарегистрировали 60,4 млн «механических транспортных средств», что на 0,5% больше, чем в 2021 году. Больше всего число зарегистрированных авто сократилось в Москве (-16,6 тыс. единиц), Московской области (-11,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (-11 тыс. ед.) и Саратовской области (-7,9 тыс. ед.).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram