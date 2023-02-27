Симптомы легковой депрессии

Парк легкового автотранспорта в Москве, Московской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах впервые за много лет сократился в 2022 году, следует из отчетности ГИБДД. При этом в Тюменской области, Татарстане и Приморском крае количество зарегистрированных машин, наоборот, выросло. В среднем по стране темпы прироста личного автотранспорта снизились в три-четыре раза по сравнению с показателями двух-трехлетней давности. Опрошенные “Ъ” эксперты связывают это как с общим падением продаж на автомобильном рынке, так и с отъездом россиян из страны в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В одних регионах машин стало заметно меньше, зато в других — прибавилось

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В одних регионах машин стало заметно меньше, зато в других — прибавилось

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Изучив статистический раздел сайта Госавтоинспекции, “Ъ” обнаружил: по итогам 2022 года в органах ГИБДД было зарегистрировано 60,45 млн механических транспортных средств. Это всего на 312 тыс. (или 0,5%) больше, чем насчитывалось в 2021 году. В 2019–2021 годах, отметим, автопарк уверенно рос на 1,4–1,9% ежегодно.

К концу 2022 года в стране было зарегистрировано 50,6 млн легковых машин. Грузовиков — 6,67 млн, автобусов — 833,6 тыс., транспортных средств категории L (мотоциклы, мопеды, квадроциклы) — 2,3 млн. «Годовалых» машин в пользовании россиян стало на 9% больше (более 9 млн), транспортных средств возрастом один-три года — на 2% (6,5 млн). Однако транспортных средств старше 15 лет по-прежнему больше всего — более 19 млн. Впрочем, транспорт становится все более экологичным: авто с двигателями класса «Евро-5» стало больше на 4% по сравнению с 2021 годом, «Евро-6» — на 33%. А приносящих больший вред природе агрегатов «Евро-1» стало на 2% меньше. Самым массовым сегментом остаются машины с двигателями «Евро-4» (15,8 млн) и с двигателями, класс которых не установлен (15 млн). На 61% увеличился парк электромобилей (всего их 23,7 тыс. штук), на 51% — гибридов (138,5 тыс. штук).

В Москве в 2022 году впервые была зафиксирована убыль легкового парка: количество зарегистрированных в ГИБДД авто сократилось на 16,6 тыс., составив 4,13 млн. В Подмосковье стало на 11,1 тыс. меньше легковушек, в Санкт-Петербурге — на 11 тыс., в Саратовской области — на 7,9 тыс., в Краснодарском крае — на 7,3 тыс., в Псковской области — на 5 тыс. В Калининградской области легковой автопарк, напротив, увеличился на 9 тыс. машин, в Тюменской области — на 5,3 тыс., в Татарстане — на 2 тыс., на Камчатке — на 1 тыс.

Рекордсменом стало Приморье, где за год на учет встало дополнительно 15 тыс. легковых машин. В 2022 году, сообщал ранее “Ъ”, физлица ввезли через Владивосток в Россию почти 200 тыс. подержанных авто, в основном японских и корейских.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что автомобилей в регионах становится меньше только на бумаге. В действительности многие автовладельцы снимают машины с учета и продолжают на них ездить (транспортные средства исчезают из баз ГИБДД и больше не отражаются в отчетности). «Люди сейчас пытаются экономить на штрафах с камер, ОСАГО, транспортном налоге,— пояснил он “Ъ”.— Поэтому, к примеру, в Москве из-за огромного количества камер наблюдается такое серьезное сокращение зарегистрированных легковых машин». Встречи с инспектором ГИБДД, считает Антон Шапарин, таких водителей не пугают.

Но президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает такую версию маловероятной. Если водитель не сдает номера в ГИБДД при прекращении регистрации, то они объявляются в розыск. При проверке такой машины инспектором оформляется материал за управление с подложными госрегзнаками (чревато лишением прав до полугода). Поэтому господин Травин склоняется к другой версии: он напоминает, что в прошлом году многие россияне покинули страну из-за начала военной операции и объявления частичной мобилизации. Многие пересекли границу на своих автомобилях, предварительно сняв их с учета, чтобы пользоваться ими на новом месте. Из Москвы миграция в 2022 году была самая значительная, добавляет координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, но многие автовладельцы продавали свои машины в другие регионы. Отчасти этим объясняется прирост автопарка в некоторых субъектах. Виктор Травин не исключает, что среди снятых с учета авто может быть много внедорожников: по законодательству государство в оговоренных случаях может изымать полноприводные авто во время мобилизации. В связи с этим, предполагает господин Травин, многие автовладельцы прекращали регистрацию в ГИБДД.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили “Ъ”, что в 2022 году ежедневно на дороги города выезжало 2,97 млн машин — на 140 тыс. меньше (на 4,9%), чем в 2021 году. «Большая часть автомобилистов вернулись или впервые пришли в городской транспорт, а также чаще стали пользоваться такси,— говорят в ЦОДД.— Все больше москвичей предпочитает метро, МЦД, трамваи и электробусы для ежедневных поездок на работу. В 2022 году пассажиры совершали в рабочий день более 15 млн поездок, на 580 тыс. больше, чем в 2021 году».

Обновление автопарка идет гораздо медленнее из-за резкого сокращения продаж новых авто, добавляет Антон Шапарин. В 2023 году в Россию, по его прогнозам, будет ввезено гораздо больше автомобилей возрастом три-пять лет (сейчас их 5,8 млн). По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году рынок новых авто упал на 59%, до 687 тыс. В ассоциации ожидают, что в 2023 году рынок вырастет на 12%, до 0,77 млн.

Иван Буранов