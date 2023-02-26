Саудовская Аравия выделила Украине $400 млн финансовой помощи

МИД Саудовской Аравии объявил о выделении Украине пакета финансовой поддержки на сумму в $400 млн: он включает гуманитарную помощь в размере $100 млн и грант на закупку нефтепродуктов на $300 млн. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании.

О предоставлении финансовой помощи сообщается в Twitter саудовского министерства.

Сегодня глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетил Украину впервые с момента установления дипотношений между странами в 1992 году. Дипломат встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В октябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал, что Эр-Рияд выделит Украине $400 млн в качестве гуманитарной помощи.

О роли Саудовской Аравии в украинских событиях — в материале «Ъ» «Обменный принц».

Андрей Сапожников