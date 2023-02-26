МИД призвал французов соблюдать осторожность в Буркина-Фасо

МИД Франции призвал французов соблюдать осторожность в западноафриканском Буркина-Фасо. Министерство вновь порекомендовало не ездить в эту страну.

Сейчас МИД советует французам быть острожными в Буркина-Фасо, особенно по пятницам, когда «нередко собираются люди, критикующие французскую политику». В ноябрьском предупреждении министерство ссылалось на высокий риск похищения людей.

«Не путешествуйте без крайней необходимости и держитесь подальше от (антифранцузских.— "Ъ") митингов в Уагадугу (столица Буркина-Фасо) и других частях страны»,— говорится в заявлении министерства (цитата по Reuters).

В конце января власти Буркина-Фасо заявили о разрыве соглашения, которое позволяло французским войскам присутствовать в республике. В феврале Буркина-Фасо официально объявило о завершении операции французской армии.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Французским войскам показали на выход».

Мария Федотова