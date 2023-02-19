Буркина-Фасо официально объявило о завершении операции французской армии

Армия Буркина-Фасо объявила, что операции французских ВС против террористических группировок в этой западноафриканской стране официально завершены. В прошлом месяце Париж подтвердил, что выводит свой контингент из сотен военнослужащих, дислоцированных в Буркина-Фасо. Ранее хунта Буркина-Фасо потребовала вывести войска в течение четырех недель.

Старшие офицеры из армии Буркина-Фасо и французских ВС в стране провели церемонию спуска флага в ознаменование этого события в лагере на окраине столицы Уагадугу. Об этом сообщила армия Буркина-Фасо.

Хунта в соседнем Мали также настояла на выводе французских войск, и в 2022 году президент Франции Эмманюэль Макрон прекратил там более чем десятилетнюю миссию по борьбе с террористическими группами «Бархан». Таким образом, военное присутствие Франции в регионе сокращается, а атаки джихадистов продолжаются, отмечает AFP.

По словам источника в службе безопасности Буркина-Фасо, «большинство (французских.— "Ъ") солдат уже ушли». На вопрос, когда уйдут последние солдаты, представитель французской армии не ответил.

О сотрудничестве Мали с Россией читайте в публикации «Ъ» «Мали оправдываться не собирается».

Мария Федотова