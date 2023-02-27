МФО ищут новые доходы

В январе было выдано 2,18 млн «займов до зарплаты» (PDL) — это минимальное значение с 2021 года. В текущем году ждать роста выдач не стоит, сходятся в оценках участники рынка. Зато возможно появление новых или дополнительных продуктов, поскольку в условиях регуляторных ужесточений игроки будут искать альтернативные пути монетизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В январе 2023 года был установлен антирекорд по выдаче PDL-займов (суммой до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц предоставлено 2,18 млн «займов до зарплаты». Даже в марте 2022 года, на который пришлось наибольшее падение выдач во всех сегментах потребительского кредитования, число PDL было больше — 2,48 млн займов. На минимальных значениях показатель держится уже второй месяц, в декабре, традиционно высоком сезоне, было выдано лишь 2,19 млн займов.

«В сегменте микрозаймов завершился период активного роста. Этому способствуют, с одной стороны, регуляторная политика ЦБ (см. “Ъ” от 8 февраля), с другой — смена финансового поведения граждан с активного потребления на сберегательную модель»,— поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Весной 2022 года спрос на заемное финансирование увеличивался на фоне импульсивных покупок для защиты от обесценения рубля и ограничений (продукты, средства гигиены, техника и электроника), теперь же ключевую роль играет отрицательная динамика реальных доходов, подтверждает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Опрошенные компании сходятся во мнении, что отрасли придется искать новые пути повышения маржинальности бизнеса. Перенастройка скоринга в связи с введенными ЦБ макропруденциальными лимитами привела к снижению объемов выдач на 4%, подтверждает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. «При снижении дневной ставки до 0,8% с 1 июля игроки снова снизят уровни одобрений, стремясь рационализировать свои расходы. Это скажется и на объемах, и на количестве выдач займов,— говорит гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.— А с учетом непростой макроэкономической обстановки доступные лимиты даже для надежных клиентов будут очень ограниченными, а сроки договоров — урезанными».

«МФО будут стремиться найти новые источники поиска клиентов, а также удержать уже имеющихся, предлагая им различные продукты для любой жизненной ситуации»,— полагает господин Марков. Активнее начнут развиваться BNPL- и POS-займы, а также виртуальные кредитные карты с предоплаченным лимитом, предполагает он. Но появление качественно новых продуктов в сфере микрокредитования сомнительно, говорит коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

На фоне снижения маржинальности микрофинансового бизнеса с 1 июля 2023 года, когда начнет действовать ставка 0,8% в день, вполне могут возникнуть новые источники некредитного заработка и монетизации своих клиентских баз крупными компаниями, допускает господин Аббясов. Если у компании есть 1 млн лояльных клиентов, можно придумать, как их монетизировать, вступив в коллаборацию с партнерами. Второй путь — это перекладывание части комиссии, которую исторически МФО брали на себя в борьбе за клиентов, на самих заемщиков, например введение платы за СМС-информирование, поясняет он.

«Скорее, появятся новые продукты, в которых МФО могут стать посредниками и получать комиссионный доход. Но это возможно лишь в пределах действующих практик Банка России по борьбе с мисселингом — продажей одного финансового продукта под видом другого. Вариантов, на самом деле, не так много»,— отмечает гендиректор МФК «Честное слово». Андрей Петков.

Впрочем, новые ограничения не являются заградительными, подчеркивает главный аналитик УК «Иволга Капитал» Марк Савиченко, МФО давно готовились к новым правилам, перенастраивали бизнес-модели и проводили стресс-тесты, указывает он. Кроме того, уточняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, макропруденциальные лимиты учитывают кредиты и займы на суммы свыше 10 тыс. руб., а клиентам с высоким ПДН одобряются меньшие суммы.

Полина Трифонова