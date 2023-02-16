Клиники хватаются за УЗИ

Операторы частных клиник попросили федеральное правительство отменить введенные Минздравом с началом этого года ограничения на использование средств обязательного медстрахования (ОМС) на оплату лизинга медтехники. От новых правил пострадают и государственные медучреждения. В министерстве дают понять, что таким образом пытаются прекратить практику необоснованного завышения трат на арендуемое оборудование. Однако участники рынка считают, что ограничения противоречат поручению президента страны, потребовавшего увеличить объемы лизинга в госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, частные клиники просят отменить введенные Минздравом с 10 января этого года ограничения на покрытие лизинговых платежей медицинского оборудования за счет средств ОМС. Письмо с таким содержанием президент Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (НАНМО; объединяет частные клиники) Илья Шилькрот направил премьеру Михаилу Мишустину. Копия документа есть у “Ъ”.

Минздрав 13 декабря 2022 года внес изменения в правила ОМС, согласно которым ежегодные платежи за аренду медоборудования за счет средств обязательного медстрахования, которые ранее никак не ограничивались, теперь должны составлять не более 1 млн руб. за единицу техники, если у организаций нет кредиторской задолженности, и не более 100 тыс. руб., если таковая имеется. Новые правила действуют не только для частных клиник, принимающих пациентов с полисами ОМС, но и для государственных медучреждений. Кроме средств, поступивших по ОМС, частные клиники могут покрывать лизинг оборудования за свой счет, а государственные — запрашивать средства из региональных и федерального бюджетов.

НАНМО сообщает Михаилу Мишустину, что введенные Минздравом «ограничения противоречат положениям Федерального закона №326-ФЗ («Об обязательном медстраховании».— "Ъ")» и министерство «превысило свои полномочия». В аппарате премьера сообщили “Ъ”, что письмо НАНМО перенаправлено в Минздрав. В министерстве заявили “Ъ”, что мера «позволит эффективнее расходовать средства ОМС». Там добавили, что в ряде регионов власти «самоустраняются от обеспечения больниц техникой за счет бюджетных средств», оставляя это руководителям медорганизаций, а те «необоснованно завышают затраты на аренду».

В то же время, по подсчетам аналитического центра Vademecum, именно у госклиник большой объем лизинга медоборудования. В 2020 году на эти цели было потрачено в целом 4,09 млрд руб., в 2021 году — 6,2 млрд руб. Спад наблюдался только в 2022 году — до 4,5 млрд руб. Наибольшее число заказов на лизинг оборудования в 2022 году наблюдалось в Калининградской (на 551 млн руб.) и Кемеровской (242 млн руб.) областях. В министерствах здравоохранения этих регионов на запросы “Ъ” не ответили.

По словам директора по продажам ООО «Лизинг-Медицина» Валентины Соколовой, объем средств ОМС в лизинговых платежах госклиник существен. Теперь они вынуждены сократить обновление оборудования, так как «бюджетных средств на это, скорее всего, не хватит», отмечает госпожа Соколова. По ее подсчетам, с учетом текущих процентов за лизинг и введенных Минздравом ограничений, медучреждения больше не смогут за счет средств ОМС арендовать технику дороже 3 млн руб.— а это аппараты УЗИ, стерилизаторы и лабораторные системы.

В части тяжелой и дорогой техники, по которой высокие лизинговые платежи, больше пострадают частные медучреждения, считает председатель правления Медицинского института им. С. М. Березина (МИБС) Аркадий Столпнер. МИБС берет в лизинг аппараты МРТ, КТ, ПЭТ, стоимость которых превышает 50 млн руб. В АО «Медицина» сообщили, что недавно взяли в лизинг оборудование более чем на $92 млн для нового онкоцентра в Химках со значительной долей покрытия из ОМС. Гендиректор сети медцентров «Эксперт» Владислав Шерстобоев отмечает, что компания за три года из общего объема инвестиций 4 млрд руб. только двадцатую часть направила на лизинг оборудования. Тем не менее он усматривает в действиях Минздрава очередную попытку «вытеснить частные клиники из сегмента ОМС».

Ограничения на аренду медтехники осложнят ее обновление в частных и государственных клиниках, особенно на фоне санкций и удорожания оборудования, что может привести к ухудшению качества медпомощи, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Они говорят, что новые правила противоречат заявлениям Владимира Путина, поручившего в 2020 году расширить применение лизинга медоборудования, особенно при госзакупках. Теперь ряд опрошенных “Ъ” клиник опасаются, что ограничения коснутся уже взятой в лизинг техники и ее придется вернуть лизингодателям. Но в департаменте здравоохранения Москвы заверили “Ъ”, что на договоры, заключенные до 10 января, до вступления в силу новых правил, ограничения не распространяются.

Ольга Август