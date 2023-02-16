Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клиники хватаются за УЗИ

В частных учреждениях опасаются нехватки оборудования из-за нововведений Минздрава

Операторы частных клиник попросили федеральное правительство отменить введенные Минздравом с началом этого года ограничения на использование средств обязательного медстрахования (ОМС) на оплату лизинга медтехники. От новых правил пострадают и государственные медучреждения. В министерстве дают понять, что таким образом пытаются прекратить практику необоснованного завышения трат на арендуемое оборудование. Однако участники рынка считают, что ограничения противоречат поручению президента страны, потребовавшего увеличить объемы лизинга в госзакупках.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, частные клиники просят отменить введенные Минздравом с 10 января этого года ограничения на покрытие лизинговых платежей медицинского оборудования за счет средств ОМС. Письмо с таким содержанием президент Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (НАНМО; объединяет частные клиники) Илья Шилькрот направил премьеру Михаилу Мишустину. Копия документа есть у “Ъ”.

Минздрав 13 декабря 2022 года внес изменения в правила ОМС, согласно которым ежегодные платежи за аренду медоборудования за счет средств обязательного медстрахования, которые ранее никак не ограничивались, теперь должны составлять не более 1 млн руб. за единицу техники, если у организаций нет кредиторской задолженности, и не более 100 тыс. руб., если таковая имеется. Новые правила действуют не только для частных клиник, принимающих пациентов с полисами ОМС, но и для государственных медучреждений. Кроме средств, поступивших по ОМС, частные клиники могут покрывать лизинг оборудования за свой счет, а государственные — запрашивать средства из региональных и федерального бюджетов.

НАНМО сообщает Михаилу Мишустину, что введенные Минздравом «ограничения противоречат положениям Федерального закона №326-ФЗ («Об обязательном медстраховании».— "Ъ")» и министерство «превысило свои полномочия». В аппарате премьера сообщили “Ъ”, что письмо НАНМО перенаправлено в Минздрав. В министерстве заявили “Ъ”, что мера «позволит эффективнее расходовать средства ОМС». Там добавили, что в ряде регионов власти «самоустраняются от обеспечения больниц техникой за счет бюджетных средств», оставляя это руководителям медорганизаций, а те «необоснованно завышают затраты на аренду».

В то же время, по подсчетам аналитического центра Vademecum, именно у госклиник большой объем лизинга медоборудования. В 2020 году на эти цели было потрачено в целом 4,09 млрд руб., в 2021 году — 6,2 млрд руб. Спад наблюдался только в 2022 году — до 4,5 млрд руб. Наибольшее число заказов на лизинг оборудования в 2022 году наблюдалось в Калининградской (на 551 млн руб.) и Кемеровской (242 млн руб.) областях. В министерствах здравоохранения этих регионов на запросы “Ъ” не ответили.

По словам директора по продажам ООО «Лизинг-Медицина» Валентины Соколовой, объем средств ОМС в лизинговых платежах госклиник существен. Теперь они вынуждены сократить обновление оборудования, так как «бюджетных средств на это, скорее всего, не хватит», отмечает госпожа Соколова. По ее подсчетам, с учетом текущих процентов за лизинг и введенных Минздравом ограничений, медучреждения больше не смогут за счет средств ОМС арендовать технику дороже 3 млн руб.— а это аппараты УЗИ, стерилизаторы и лабораторные системы.

В части тяжелой и дорогой техники, по которой высокие лизинговые платежи, больше пострадают частные медучреждения, считает председатель правления Медицинского института им. С. М. Березина (МИБС) Аркадий Столпнер. МИБС берет в лизинг аппараты МРТ, КТ, ПЭТ, стоимость которых превышает 50 млн руб. В АО «Медицина» сообщили, что недавно взяли в лизинг оборудование более чем на $92 млн для нового онкоцентра в Химках со значительной долей покрытия из ОМС. Гендиректор сети медцентров «Эксперт» Владислав Шерстобоев отмечает, что компания за три года из общего объема инвестиций 4 млрд руб. только двадцатую часть направила на лизинг оборудования. Тем не менее он усматривает в действиях Минздрава очередную попытку «вытеснить частные клиники из сегмента ОМС».

Ограничения на аренду медтехники осложнят ее обновление в частных и государственных клиниках, особенно на фоне санкций и удорожания оборудования, что может привести к ухудшению качества медпомощи, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Они говорят, что новые правила противоречат заявлениям Владимира Путина, поручившего в 2020 году расширить применение лизинга медоборудования, особенно при госзакупках. Теперь ряд опрошенных “Ъ” клиник опасаются, что ограничения коснутся уже взятой в лизинг техники и ее придется вернуть лизингодателям. Но в департаменте здравоохранения Москвы заверили “Ъ”, что на договоры, заключенные до 10 января, до вступления в силу новых правил, ограничения не распространяются.

Ольга Август

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...