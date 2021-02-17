Генерал ФТС остался без недвижимости

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка и его супруги на сумму 153,4 млн руб. Надзорное ведомство посчитало, что доходы семьи резко расходятся с имуществом, приобретенным генералом и его женой. Сам господин Кизлык сейчас является обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, генерал и его подчиненные намеренно закрывали глаза на незаконный провоз крупных сумм в иностранной валюте через таможню.

Генпрокуратура РФ обратилась в Мещанский суд Москвы с иском о взыскании в доход государства имущества Александра Кизлыка и его супруги в июле прошлого года, слушания начались осенью.

Как рассказывал “Ъ”, в ходе проверки было установлено, что господин Кизлык состоял на государственной службе с 1984 года, а его супруга длительное время не работает. Соответственно, заработная плата и преподавательская деятельность Александра Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи.

«При совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб., в том числе денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 89 млн руб., два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн руб.»,— сообщали в Генпрокуратуре. Кроме того, у супружеской пары обнаружились иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение. Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлык стоимости их имущества.

Имуществом и доходами господина Кизлыка правоохранители заинтересовались после того, как он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, генерал и его подчиненные намеренно закрывали глаза на незаконный провоз крупных сумм в иностранной валюте через таможню. По делу проходят также заместитель генерала Алексей Серебро, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и старший дознаватель Домодедовской таможни Андрей Шурыгин.

В уголовном деле, которое было возбуждено в декабре 2019 года, как ранее сообщал “Ъ”, с самого начала было два эпизода. Первый из них касается рязанского бизнесмена, который через Внуковскую таможню попытался незаконно провезти более €316 тыс. Во втором эпизоде речь идет об отказе в возбуждении дела против супруги посла РФ в Кении, которая не задекларировала при ввозе в Россию более $50 тыс.

Вины фигуранты дела не признают.

Александр Александров