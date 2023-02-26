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Коммерсантъ FM
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На участке трассы в Новгородской области открыто движение после массового ДТП

В Новгородской области на платном участке трассы М-11, где произошло массовое ДТП с участием 41 машины, частично открыли движение. Оно открыто на пункте взимания платы 330-й км для автомобилистов, которые едут из Москвы. Ранее из-за ДТП перекрыли движение в сторону Москвы, в результате ДТП образовалась пробка.

«Движение будет идти по одной полосе. На 503-м км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению»,— сообщает «Автодор».

По данным региональной ГИБДД, которые приводит «РИА Новости», в результате ДТП одна женщина погибла. В больницы доставлены еще одна женщина и четыре ребенка. На место ДТП прибыли представители Следственного комитета России, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Ранее в «Автодоре» сообщили «РИА Новости», что дорога, где произошло массовое ДТП, чистилась менее чем за час до него.

Мария Федотова

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