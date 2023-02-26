На месте массового ДТП в Новгородской области ликвидируется утечка битума

В Новгородской области, где утром на федеральной трассе произошло массовое ДТП, ситуация осложняется разлитием битума. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что утечка ликвидируется. В региональной ГИБДД сообщили, что среди 12 пострадавших 4 ребенка, в компании-операторе ОССП сообщили об 1 погибшем.

«Сейчас службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям»,— сообщил господин Никитин в Telegram-канале.

В аварии пострадали 12 человек, еще 1 человек погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе ОССП, добавив, что причиной ДТП стала плохая погода.

О ДТП стало известно в 11:25, оно произошло на 503-м километре платного участка трассы М-11. По данным новгородской ГИБДД, которые приводит ТАСС, в аварию попали 32 автомобиля.

В «Автодоре» сообщили «РИА Новости», что дорога, где произошло массовое ДТП, чистилась менее чем за час до него.

В результате аварии был поврежден битумовоз, из-за ДТП образовалась пробка из грузовиков, сообщает МЧС по региону. Легковые автомобили для объезда участка, где произошла авария, разворачиваются на трассу М-10. Для водителей организованы пункты обогрева, также сообщили в ведомстве.

Мария Федотова