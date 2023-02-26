Украина больше не испытывает дефицит мощности в энергосистеме

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго». Ранее о «бездефицитном режиме» также говорили в Минэнерго Украины.

«Потребление по сравнению с субботой уменьшилось. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах»,— сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».

В Минэнерго говорили, что производство электроэнергии в стране полностью обеспечивает потребление третью неделю подряд. В ведомстве допустили отказ от лимитов на потребление электроэнергии в ближайшее время.

Дефицит мощностей в энергосистеме Украины произошел на фоне массированных ударов со стороны России по критическим объектам инфраструктуры с октября 2022 года. На этом фоне в январе во всех областях страны ввели лимит на использование электроэнергии. В случае их превышения происходят аварийные отключения.

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Лусине Баласян