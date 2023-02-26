Депутат сообщил, что прокуратура ХМАО не увидела нарушений в рассказе губернатора о коррупции в регионе

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказал, что получил ответ прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Евгения Ботвикина на запрос о словах главы региона Натальи Комаровой. По его словам, прокурор не нашел нарушений в его словах о том, что при заключении госконтрактов на строительство в ХМАО «все в доле». Господин Ступин пообещал обжаловать решение прокурора ХМАО в Генеральной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ступин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Евгений Ступин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ответ поступил удивительный: прокурор ХМАО признал подлинность видеозаписи, сообщил о многих уголовных делах коррупционной направленности, возбужденных в округе как в отношении подрядчиков, так и в отношении заказчиков, то есть подчиненных Комаровой. Но сама Комарова, управляющая этим процессом и утверждавшая, что все в доле, ни в чем не виновата»,— написал Евгений Ступин в своем Telegram-канале.

В январе появилось видео совещания, на котором глава ХМАО Наталья Комарова обсуждала с подчиненными подрядчиков, срывавших сроки строительства в регионе. Одна из присутствующих спросила у госпожи Комаровой, могут ли власти ужесточить требования к подрядчикам.

«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя? На заказчика — муниципалитет или региональное государство. Потому что у нас есть такая забава — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать. Там все в доле»,— ответила глава региона.

В администрации ХМАО назвали ролик «информационной атакой». Там также заявили, что Наталья Комарова говорила «с очевидной степенью иронии» о всероссийской проблеме.

Олеся Павленко