Власти Югры назвали информационной атакой видео с губернатором Комаровой о коррупционных схемах

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) прокомментировали видео с губернатором Натальей Комаровой, распространяемых в Telegram-каналах, где она рассказывает о работе с подрядчиками и коррупционных схемах. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры назвали распространение роликов информационной атакой.

«Распространившееся в сети видео со встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с главой, председателем думы Когалыма и депутатами — фрагмент разговора, в ходе которого глава региона с очевидной степенью иронии обозначила наличие всеобщих, не только региональных проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур»,— прокомментировали в департаменте. Там добавили: губернатор обратила внимание, что есть примеры, когда при реализации госзаказа «ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно».

«В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом»,— добавили в департаменте.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видео, на котором председатель думы города Когалыма Алла Говорищева говорит о том, что важно сделать так, чтобы подрядчики четко соблюдали сроки исполнения. В ответ Наталья Комарова заявила, что «каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика». «У нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле»,— сказала губернатор, поинтересовавшись у кого-то из зала, «все ли выключено» в момент ее разговора.

В департаменте добавили, что юридические механизмы борьбы с «нечистоплотными» хозяйствующими субъектами известны и применяются. «Это передача данных в правоохранительные органы, внесение в реестры недобросовестных поставщиков услуг. В Югре нацелены на то, чтобы отсекать недобросовестных участников на первых этапах, основываясь на принципе нулевой толерантности к любому проявлению коррупции»,— резюмировали в окружном департаменте.

Мария Игнатова, Екатеринбург