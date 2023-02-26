Путин: Запад примет Россию к себе только по частям

Президент Владимир Путин считает, что если Западу удастся развалить Российскую Федерацию, то русский народ не сможет сохраниться как единое целое. Он распадется на отдельные региональные идентичности, которые сформируются в осколках России. Эти «осколки», по мнению президента, со временем смогут принять «в так называемую семью цивилизованных народов», но только чтоб поставить под контроль Запада.

«Если мы пойдем по этому пути (распада России.— "Ъ"), я думаю, что судьбы очень многих народов России и прежде всего, конечно, русского народа могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом»,— сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин». По его мнению, вместо русского народа возникнут «московиты, уральцы и другие».

Как отметил глава государства, сейчас Запад преследует цель ликвидировать Российскую Федерацию. «У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию»,— высказал мысль президент. Если это произойдет, то «они (Запад.— "Ъ") примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль».

Чтобы не допустить сценария развала России, Владимир Путин считает важным сохранять народное единство. «И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед»,— заключил президент.

Ранее, поздравляя военных с Днем защитника Отечества, в попытке расчленить Россию и лишить ее независимости Запад обвинял министр обороны Сергей Шойгу. По его мнению, для этих целей Запад сейчас использует Украину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».