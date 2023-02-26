Новосибирский банк «Левобережный» прокомментировал попадание в санкционный список

В новосибирском банке «Левобережном» сообщили, что включение организации в санкционный список США стало «полной неожиданностью». «У банка нет активов и обязательств в США, и мы не проводим финансовые операции на территории этой страны», - сообщили в пресс-службе банка (цитата по «Прайм»). В банке также отметили, что «выполняют все обязательства перед клиентами и гарантируют защиту их денег».

На этой неделе Минфин США включил в блокирующий лист (Specially Designated Nationals List — SDN-лист) 11 российских банков. Кроме «Левобережного», в него также вошли СДМ-банк, Ланта-банк, Московский кредитный банк, Металлинвестбанк и др. В сообщении Минфина США поясняется, что подсанкционные структуры «обращаются к более мелким банкам» в попытке обойти ограничения.

Банк «Левобережный» работает на рынке финансовых услуг с 1991 года, согласно данным банка, его уставной капитал – 350,2 млн руб., собственных средств на январь 2022 года – 12,3 млрд руб., в структуре банка - 61 офис в Сибирском федеральном округе.

О расширении санкций США против финансовой системы РФ – Российские банки пополнили SDN-лист

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Анна Егорова