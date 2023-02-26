Маск назвал события на Украине 2014 года переворотом после «сомнительных выборов»

Американский бизнесмен Илон Маск полагает, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. По его словам, переворот стал следствием «сомнительных выборов».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот»,— написал Илон Маск в Twitter. Так он прокомментировал пост с выдержкой из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Он утверждает, что ответственность за российско-украинский военный конфликт лежит в том числе на США и европейских странах.

Официальные российские лица также считают, что на Украине в 2014 году произошел переворот. В феврале 2023 года Владимир Путин говорил, что решение начать боевые действия на Украине было принято для защиты людей на «исторических землях», обеспечения безопасности России и ликвидации угрозы, которая исходила от «неонацистского режима», сложившегося на Украине после «переворота» в 2014 году.

В современном украинском праве события конца 2013 — начала 2014 года трактуются как «массовые акции гражданского протеста за евроинтеграцию и против режима Виктора Януковича». С лета 2014 года эти события в документах также называются «Революцией достоинства» (укр. Революцiя гiдностi).